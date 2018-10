Vecinul Elenei Udrea: "Nu stiam nimic despre asta. Nu iti poti imagina"

Elena Udrea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Corespondentul Antena 3, Ana Maria Bujor, a transmis noi informatii din Costa Rica. Aceasta a mers la blocul in care locuia fostul ministrul, alaturi de mama ei, de iubitul ei si de fiica lor, dar si in locul in care era atunci cand a fost ridicata de Interpol. „Din momentul in care a venit in Costa Rica, Elena Udrea a schibat mai multe adrese. Vizavi de blocul ei se afla si un parc, unde isi scotea fetita. Si in acea dimineata si-a scos fetita in acel parc. Ea a fost capturata langa cea mai importanta televiziune din Costa Rica”, a spus Ana Maria Bujor. Vezi si: Elena Udrea, primele declaratii dupa ce a fost arestata: Optimista, puternica, increzatoare ca lucruri ...