Vedeta Pro Tv, acuzata ca a fost amanta presedintelui tarii! Ce spune aceasta

In ultimii ani a devenit foarte populara datorita aparitiilor media, iar acum are un contract foarte profitabil cu Pro Tv. In trecut, insa a fost acuzata ca era amanta presedintelui Romaniei din acea vreme, Emil Constntinescu. Este vorba despre Rona Harter, actualmente participanta la reality-show-ul "Ferma vedetelor". Pe aceasta au deranjat-o foarte tare zvonurile de atunci, si a dat o declaratie incitanta pentru revista Unica. "Odata cu Revolutia, in idealismul meu, mi-am zis ca nu mai exista nicio pila in Romania, ca gata, e loc si pentru mine aici. Am participat la toate manifestatiile posibile si imposibile, normal ca am fost si la Revolutie. Abia dupa aceea am realizat ca nu s-a schimbat mare lucru. Pan ...