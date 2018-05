Venezuela: Alegeri prezidentiale, pe fondul gravei crize economice

Alegătorii din Venezuela, ţară ce se confruntă cu o gravă criză economică, sunt chemaţi duminică să voteze într-un scrutin prezidenţial în care Nicolas Maduro vizează un nou mandat, transmite AFP. Cele 14.638 secţii de vot se vor deschide la ora locală 06.00 (10.00 GMT), urmând să se închidă la ora 18.00 (22.00 GMT). Circa 20,5 milioane de alegători sunt înscrişi pe liste pentru acest scrutin anticipat, care se va desfăşura într-un singur tur. Alegerile sunt boicotate de opoziţie şi de o mare parte a comunităţii internaţionale. Mandatul prezidenţial este de şase ani, viitorul şef al statului urmând să intre în funcţie în ianuarie 2019. Foto: (c) Ricardo Mazalan/AP Nicolas Maduro, care are în mână puterile electorală şi militară şi se declară moştenitorul ''chavismului'' - doctrina creată de Hugo Chavez, preşedinte între 1999 şi 2013 şi predecesorul lui Maduro - este marele favorit, chiar dacă 75% din venezueleni dezaprobă felul în care conduce ţara, şi sunt afectaţi de penuria de alimente, medicamente, apă, electricitate, la care se adaugă creşterea costului vieţii şi a insecurităţii. Sute de mii de venezueleni au preferat să părăsească ţara. Foto: (c) Fernando Llano/AP Adversarii lui Maduro sunt chavistul disident Henri Falcon (56 ans), care candidează în pofida boicotului coaliţiei de opoziţie, Platforma Unităţii Democratice (MUD), şi pastorul evanghelic Javier Bertucci. Cei doi îşi dispută votul populaţiei nemulţumite, mărind şansele de victorie pentru Maduro. Foto: (c) Juan Carlos Hernandez/AP Majoritatea sondajelor îi dau la egalitate pe Maduro şi Falcon, deşi un absenteism puternic ar urma să-l favorizeze pe preşedintele în funcţie. În plan extern, SUA, Uniunea Europeană şi grupul de la Lima - o alianţă de 14 state din America şi Caraibe, care denunţă radicalizarea guvernului de la Caracas - resping scrutinul, considerându-l nedemocratic şi lipsit de transparenţă. SUA au adoptat vineri noi sancţiuni împotriva numărului doi de la Caracas, Diosdado Cabello, şi a altor trei foşti sau actuali responsabili, pentru fapte de corupţie. ''Puţin îmi pasă că sunt calificat ca 'dictator' (...). Nu vom ceda şantajului. Nu contează că ei nu recunosc (alegerile): preşedintele Venezuelei este ales de popor, nu de Donald Trump'', a declarat Nicolas Maduro. Puternic afectată de prăbuşirea preţului la ţiţei din 2014, Venezuela, care obţine 96% din venituri din petrol, suferă de o lipsă de devize care a aruncat-o într-o criză acută. În cinci ani, PIB a scăzut cu 45%, potrivit FMI, care anticipează pentru 2018 o contracţie economică de 15% şi o inflaţie de 13.800%. ''Criza este atât de severă, încât ar putea provoca tensiuni în interiorul alianţei civile şi militare la putere sau o ruptură socială mai importantă'', avertizează centrul International Crisis Group. AGERPRES/(AS - editor: Irina Cristea, editor online: Gabriela Badea)