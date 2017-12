Venezuela i-a declarat persona non grata pe ambasadorul Braziliei si pe insarcinatul cu afaceri al Canadei

Venezuela i-a declarat "persona non grata" pe ambasadorul Braziliei, Ruy Pereira, şi pe însărcinatul cu afaceri al Canadei, Craib Kowalik, a anunţat sâmbătă preşedinta Adunării Naţionale Constituante (ANC) de la Caracas, Delcy Rodriguez, transmite AFP.

În cadrul "competenţelor Adunării Constituante, am decis să declarăm "persona non grata" pe ambasadorul Braziliei, până ce va fi restabilită ordinea constituţională pe care guvernul de facto a încălcat-o în această ţară soră", a declarat Rodriguez, făcând aluzie la preşedintele brazilian, Michel Temer, care a preluat puterea în urmă cu un an şi jumătate, după destituirea controversată a Dilmei Rousseff (stânga), al cărei vicepreşedinte era, scrie agerpres.ro.

În ce-l priveşte pe însărcinatul cu afaceri canadian, preşedinta ANC i-a reproşat "o ingerinţă permanentă, insistentă, grosieră şi vulgară în afacerile interne ale Venezuelei".

Canada a ridicat vocea contra regimului preşedintelui venezuelean, Nicolas Maduro, pentru a-l încuraja să discute cu opoziţia şi a adoptat sancţiuni la adresa sa.

De exemplu, guvernul canadian a decis vineri să îngheţe activele din Canada şi să interzică, pe teritoriul său, 52 de oficiali din Venezuela, Rusia şi Sudanul de Sud, pe care îi acuză de corupţie sau de legături cu cazuri de încălcare a drepturilor omului.

În plus, Mercosur, piaţa comună a statelor sud-americane, din care fac parte Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uruguay, a îndemnat joi Venezuela să elibereze deţinuţii politici şi să respecte drepturile omului.

Mercosur a suspendat, în luna august, Venezuela, ţară aflată într-o profundă criză politică şi în plin naufragiu economic, acuzându-l pe Nicolas Maduro de încălcarea drepturilor omului.

Potrivit agenţiei EFE, guvernul brazilian a replicat sâmbătă că, dacă se confirmă decizia de declarare "persona non grata" a ambasadorului său în Venezuela, Ruy Pereira, va aplica "măsurile de reciprocitate corespunzătoare".

"În cazul în care se va confirma, această decizie demonstrează o dată în plus caracterul autoritar al administraţiei lui Nicolas Maduro şi lipsa sa de receptivitate pentru orice tip de dialog", a precizat ministerul brazilian de Externe, într-un comunicat.