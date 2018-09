Venezuela lanseaza acuzatii dure la adresa Americii: S-a discutat despre o lovitura de stat

Nicolas Maduro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Responsabili ai administratiei Trump s-au intalnit in secret cu militari venezueleni rebeli pentru a analiza posibilitatea rasturnarii de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, dar in final au decis sa nu dea urmare discutiilor, a afirmat sambata cotidianul New York Times, citat de AFP. Presedintele american, Donald Trump, denunta vehement de mai multe luni deriva autoritara a regimului Maduro, din ce in ce mai izolat pe continent si confruntat cu o extrem de grava criza economica ce a dus la un exod masiv al venezuelenilor in tarile vecine. New York Times (NYT), care se bazeaza pe declaratii facute sub protectia anonimatului de mai multi responsabili americani si un fost ofiter militar cu rang inalt ...