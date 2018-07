Veolia are mari probleme in strainatate! Contracte reziliate pe banda rulanta! La Iasi cand?

s604x0 Cristian Puscas si Madalin Mihailovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebra companie Veolia da dovada de incompetenta, nepasare nu numai in Iasi! Mai multe primarii din Marea Britanie au decis sa rezilieze contractele pe care le au cu controversata corporatie. Liderii Consiliului din Sheffield au votat pentru a rupe contractul de gestionare a deseurilor al orasului cu Veolia cu 19 ani mai devreme. Acestia se plang de serviciile precare pe care Veolia le implementeaza in oras. Contractul cu Veolia a fost semnat in 2001 si se trebuia sa se termine in 2036. In schimb, intr-un comitat din sud-estul Angliei, un scandal in care este implicata Veolia are ca principal motiv construirea unui incinerator de deseuri. Concret, Consiliul co ...