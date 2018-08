Veoneer si-a extins centrul de inginerie din ansamblul Palas pana la 1.200 mp si recruteaza specialisti - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In decurs de un an, de cand este prezenta in Iasi, in cladirile de birouri din ansamblul Palas, Veoneer, compania din domeniul safety electronics desprinsa din Autoliv, si-a extins centrul de inginerie de aproape patru ori. Echipa locala a producatorului mondial de sisteme de siguranta este in plina dezvoltare, fiind in continuare recrutati ingineri. Veoneer a inaugurat centrul din Iasi in iunie 2017, pornind de la o suprafata inchiriata de 330 mp, in cladirea United Business Center 6. Atunci, o echipa de ingineri din Timisoara, unde compania este prezenta de 11 ani, a fost relocata aici pentru a sustine punerea bazelor pentru Veoneer Iasi. Echipa locala a producatorului suedez a crescut in acest interval de timp si, pana acum, a ...