Verdeturile primaverii sunt portia noastra de sanatate! Leurda este cunoscuta ca „detergentul organismului”. De acum, o s-o consumi aproape zilnic! Ce beneficii uimitoare are

Verdeturile primaverii sunt portia noastra de sanatate. Sarace in calorii si bogate in vitamine si minerale, reprezinta sursa ideala de fibre si antioxidanti. Datorita clorofilei pe care o contin, in cantitati considerabile, sunt prima optiune in dietele de detoxifiere. Urzicile, salata verde si untisorul, ceapa si usturoiul verde, leurda, spanacul, stevia sunt vegetale cu puternic efect terapeutic, dar si delicioase variante de meniu. Leurda este una din plantele cele mai puternic energizante si detoxifiante. Cunoscuta drept "usturoi de padure" sau "aiul ursului", leurda face istorie in medicina empirica a lumii. Grecii antici o consumau pentru curatarea sangelui, ca intaritor si detoxifiant, iar dacii ...