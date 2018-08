Verdict final asupra modului in care a murit barbatul care participase la proteste! Ce spun medicii

medic legist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicii au finalizat raportul rezultat in urma autopsiei barbatului de 62 de ani, decedat la cateva zile dupa participarea la protestele din Piata Victoriei. Conform raportului medico-legat, obtinut de Antena 3, cauza mortii ar fi afectiunile mai vechi ale barbatului, nu gazele lacrimogene din Piata Victoriei. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a afirmat ieri ca pacientul fusese ingrijit de catre medici, dar a refuzat transportul la spital "Precizare referitoare la pacientul Gazea Ilie, decedat in cursul noptii de 19 catre 20 august 2018 la Spitalul din Alexandria: In urma informatiilor continute in documentele de la interventia echipajelor medicale de urgenta si prim ajutor calificat din Pi ...