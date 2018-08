VERDICT ȘOCANT Soluția extrema prin care poate fi stopata epidemia de pesta porcina din Romania

Pesta porcină africană nu poate fi oprită decât dacă statul ia toți porcii din micile gospodării și îi duce în ferme conduse de profesioniști. Este opinia unui mare crescător de porci din județul Brăila care a pierdut zeci de mii de animale din cauza virusului agresiv, scrie Mediafax.

El consideră că statul a greșit pentru că nu a luat măsuri de prevenție și că erorile la nivel decizional continuă deoarece, marii fermieri nu sunt ajutați în regim de urgență.

Gheorghe Caruz a pus bazele unei mari afaceri cu porci în județul Brăila. La fel ca alți agricultori, el a avut de suferit din cauza pestei porcine africane. La ferma de porci de la Tichilești deținută de familia Caruz, zilele acestea sunt eutanasiați peste 35.000 de porci.

Marele fermier spune că după declanșarea epidemiei de pestă porcină africană a luat toate măsurile stabilite de autorități și consideră că factorii de decizie au greșit deoarece nu au împușcat porcii mistreți din Delta Dunării și nu au instruit populația.

Potrivit acestuia, autoritățile i-au obligat pe fermieri să respecte o serie de reguli precum inființarea unor filtre de dezinfecție și a unor puncte de control, stabilirea unor coridoare de siguranță în jurul fermei, limitarea accesului în zonă a persoanelor străine, controlul apei și al furajelor.

„S-a greșit de la început, pentru că nu au fost împușcați porcii mistreți din Delta Dunării. S-a spus atunci că este rezervație, că speriem păsările, acum speriem oamenii pentru că nu o să mai avem ce mânca. Nu s-a făcut instruirea populației, omul are cel mai important rol, să anunțe imediat autoritățile că a văzut un porc mort. La noi, nu, trecea omul pe lângă cadavru și își vedea de treabă. Dacă se luau măsuri radicale în Deltă, nu se mai ajungea aici. În Germania au stat cu armata în jurul marilor ferme când a izbucnit pesta, la fel și în alte state, în Olanda au omorât aproximativ șase milioane de porci. Nu am învățat nimic de la alții, pesta este de doi, trei ani în Ucraina și noi nu am luat nicio măsură, am stat”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Gheorghe Caruz, unul dintre cei mai importanți crescători de porci din județul Brăila.

Gheorghe Caruz consideră că virusul nu mai poate fi oprit decât dacă se ia o măsură extremă: toți porcii din micile gospodării să fie luați și crescuți în ferme administrate de profesioniști.

„Părerea mea este că pesta nu prea mai poate fi oprită, este cel mai parșiv virus, se transmite prin orice, prin oameni, animale, pe aer, prin apă, pe haine, prin păsări, prin furaje, prin unelte, prin șoareci. Există o variantă radicală. Trebuie luați urgent toți porcii din gospodării, din toată țara. Dacă nu se va proceda așa, nu va scăpa niciun porc, din nicio fermă din țară. Am avut cheltuieli uriașe pentru a face protecție, am respectat toate regulile impuse de autorități, de pomană”, a spus Gheorghe Caruz.

Fermierul brăilean mai vorbește despre incompetența unor funcționari ai statului care ar putea provoca un dezastru ecologic și economic. Gheorghe Caruz susține că a vorbit cu ministrul Agriculturii pentru a primi bani pentru a face eutanasierea porcilor, dezinfecția fermelor și repopularea unităților afectate de pestă porcină.

„Sunt cozi de topor prin instituțiile statului, nu-și fac treaba, nu respectă ce zice ministrul. Eu am câștigat un proces cu APIA, trebuie să-mi dea peste 1,9 milioane de euro. Nu am primit banii, probabil ne consideră dușmani ai poporului, nu oameni de afaceri. Acum eu nu am bani să omor animalele din fermă. Am vorbit cu ministrul Agriculturii, ne-a spus că ne dă banii, a trecut o săptămână și nu am primit nimic. Ori nu au bani, ori nu respectă ordinele ministrului. Dacă nu ne dau rapid banii, o să fie mult mai rău, o să moară toți porcii și o să miroasă îngrozitor....Noi vrem să repopulăm, nu la nivelul pe care l-am avut, dar măcar reîncepem să repopulăm. În lege scrie că după eutanasiere și dezinfecție se depun actele și după trei luni se primesc banii de despăgubiri. Avem rapid nevoie de bani. Dacă nu repopulăm, o să murim de foame. Se distruge zootehnia, se distruge toată agricultura, toate sunt legate, este un lanț care merge mai departe în economie, afaceri distruse, locuri de muncă pierdute”, a precizat Gheorghe Caruz.

Înainte de declanșarea virusului, județul Brăila se afla pe locul doi pe plan național ca număr de porci. Până în prezent, în județ au fost confirmate 34 de focare de pestă porcină africană în gospodării și în exploatații comerciale, peste 30.000 de porci fiind eutanasiați de veterinari. Până la finalul campaniei cel puțin 200.000 de animale vor fi eutanasiate dacă între timp nu vor fi descoperite noi focare ale bolii.