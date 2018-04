Versiunea originala de studio a piesei "Nothing compares 2 U" a lui Prince a fost lansata pe YouTube - VIDEO

Un videoclip al piesei "Nothing compares 2 U", înregistrare originală a lui Prince în 1984, a fost lansat joi, pe YouTube, în ajunul celei de-a doua comemorări a artistului, care a murit pe 21 aprilie 2016. Melodia a fost interpretată de Sinéad O'Connor şi devenit un succes mondial în 1990. Videoclipul prezintă secvenţe inedite de la repetiţiile cântăreţului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Videoclipul a înregistrat deja peste 900.000 de vizualizări pe YouTube. Prince cânta în mod regulat în concerte piesa "Nothing compares 2 U" ("Nothing compares to you"). Această întregistrare a fost realizată de artist împreună cu grupul său The Revolution, în vara lui 1984 la Flying Cloud Drive "Warehouse" din Eden Prairie, în Minnesota. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cântecul a fost scris iniţial pentru unul dintre grupurile lui Prince, The Family, în vederea unui album cu acelaşi nume apărut în 1985. Cinci ani după înregistrarea pentru The Family, cântecul a fost reluat de cântăreaţa irlandeză Sinéad O'Connor pe cel de-al doilea album al ei "I do not want what I haven't got". Versiunea a devenit un succes mondial. Echipa care gestionează patrimoniul Prince a lansat cântecul pe platformele de streaming. De altfel, potrivit revistei The Rolling Stone, un singur vinil va fi pus în vânzare pe 25 mai şi un disc-imagine în ediţie limitată va fi comercializat prin intermediul unui magazin online dedicat cântăreţului. Prince Rogers Nelson a murit la vârsta de 57 de ani, pe 21 aprilie 2016, în urma unei supradoze accidentale cu un analgezic deosebit de puternic, fentanil. Trupul n ...