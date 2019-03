Veste BUNA: Ce se intampla cu pretul gazelor

gaze google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul a decis in sedinta de astazi modificarea OUG 114/2018, astfel incat pretul gazelor de productie interna sa fie plafonat la 68 de lei pe MWh doar pentru consumatorii casnici si pentru CET-urile care livreaza agent termic populatiei, a anuntat ministrul Energiei, Anton Anton, la finalul sedintei Executivului. Intereseaza pe toti romanii. Ce se intampla cu preturile la gaze si energie "Asa cum am spus, noi vrem sa protejam consumatorul casnic, in consecinta pretul reglementat de 68 de lei (pe MWh - n.r.) la producator se refera la gazele care vor fi vandute spre consumatorul casnic si spre CET-uri, pentru partea de gaze care se refera la incalzire, adica protejam in continuare numai consumatorul ...