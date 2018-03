Veste buna pentru mii de bugetari. Parlamentul a votat schimbarile la legea salarizarii. Cine va beneficia de CRESTERI SALARIALE

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Proiectul votat miercuri de catre deputati prevede sporuri pentru mai multe categorii de bugetari.

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza, plafondandu-le la 3% si dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel.

Actul normativ urmareste "eliminarea neclaritatilor si disfunctionalitatilor identificate de institutiile/autoritati publice in procesul aplicarii etapizate a legii", mentioneaza raportul Comisiei de munca.

Potrivit amendamentelor adoptate, s-au marit grilele de salarizare pe anumite domenii si au fost stabilite majorari de salarii pentru directori din deconcentrate, personalul din Consiliul Concurentei, angajati ai Oficiului pentru Prevenirea Spalarii Banilor, ANI.

De asemenea, orele suplimentare efectuate de politisti vor fi platite cu 75% din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza intr-o limita de 3%, au mai stabilit deputatii. Jandarmii vor avea indemnizatie de 10% pentru interventii, iar medicii, asistentele, soferii de ambulante vor intra de la 1 martie pe grila de salarizare din 2022.

"Politistii deja au salarii mai mari, dar vor avea niste drepturi recunoscute in plus de lege tocmai ca recunoastem eforturile pe care le fac. Jandarmii, de exemplu, vor avea indemnizatie de 10% pentru interventii, pentru ca stau de dimineata in ploaie si asculta cum sufla unii in vuvuzele, fara sa aiba o pornire viscerala", a spus presedintele comisiei, Adrian Solomon.

Potrivit acestuia, in Comisia de munca s-au marit grilele de salarizare pe anumite domenii.

"S-au marit grilele pe anumite domenii astfel incat sa nu mai iasa in urma maririi cu 25% de la 1 ianuarie din grila si sa piarda la salariu. Am reglat acest lucru, cateva functii de director care erau foarte mari si nu am putut sa le marim. Au fost mariri intre 10 si 15%", a spus Adrian Solomon.

El a adaugat ca nu vor mai fi manageri de spitale care vor avea salariu mai mic decat cel al directorului medical.

"Managerii de spitale vor fi fericiti, pentru ca nu vor mai putea spune daca nu sunt medici, sunt economisti, juristi, ca vor avea salariul ca manager mai mic decat salariul directorului medical. Deci, am reglat lucrul acesta", a explicat Solomon.

"Am scos din lege sintagma unitati sanitare publice, astfel incat sa se aplice maririle de la 1 martie pentru tot personalul medical, inclusiv asistentele si medicii din scoli, din centrele de expertiza, de la casele de pensii. Am rezolvat si problema ambulantierilor si soferilor de ambulanta, pentru ca medicul si cu asistentul nu merg singuri pe masina respectiva la interventie si de multe ori soferul participa activ la resuscitare, la caratul targilor. Intra pe grila din 2022 inclusiv soferii, ambulantierii, de la 1 martie. (...) Medicii, asistentele, ambulantierii si soferii de ambulanta vor intra de la 1 martie cu grila din 2022. Restul personalului, inclusiv din sanatate, va trebui sa aplice etapizat legea, cum s-a hotarat", a mai precizat presedintele Comisiei de munca.

"Pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare. Celelalte categorii de persoane cu handicap grav si accentuat care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotarare a Guvernului, emisa pana la data de 1 septembrie 2018", prevede un amendament adoptat.

Cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul care ocupa functii didactice din unitatile de invatamant preuniversitar si universitar de stat, precum si personalul din cadrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018.

Pentru personalul didactic si nedidactic din institutiile de invatamant superior, consiliile de administratie pot stabili salarii diferentiate, cu o crestere de pana la 30% a salariului de baza detinut, in functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plati exclusiv din venituri proprii.

Salariul de baza al managerului de spital cu peste 400 de paturi si al managerului general va fi cel putin egal cu salariul de baza al directorului medical majorat cu 10%.

Persoanele care ocupa functia de psiholog in unitatile sanitare, unitatile de asistenta medico-sociala si unitatile de asistenta sociala si care detin specializarea psihologie clinica beneficiaza de majorarea salariului de baza cu 10%

Personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil care desfasoara activitati privind prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului propriu beneficiaza de majorarea soldei de functie/salariului de functie/salariului de baza cu 12,5%.

In cazul misiunilor de asigurare si restabilire a ordinii publice, de combatere a infractionalitatii in zona de responsabilitate teritoriala, membrii grupelor de interventie, precum si cei care sunt desemnati sa-si desfasoare activitatea in cadrul grupelor de interventie la unitatile unde functiile prevazute in statele de organizare nu sunt incadrate, beneficiaza de o indemnizatie de 10% din solda de functie, au mai stabilit deputatii.

Pentru personalul de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale si al Secretariatului General al Guvernului, care desfasoara activitati de reprezentare a interesului institutiilor statului in relatia cu tertii, se acorda o majorare de 15% a salariului de baza.

Functionarii publici din ministere, aparatul Administratiei Prezidentiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor si Padurilor si Ministerului Justitiei, din deconcentrate, precum si functionarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului beneficiaza, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de baza de 15%.

De asemenea, personalul de specialitate din cadrul Curtii de Conturi beneficiaza, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de baza de 15%, iar personalul Consiliului Concurentei, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, ANI de o majorare a salariului de baza de 10%.

Munca suplimentara prestata incepand cu 1 aprilie 2018, peste programul normal de lucru, de catre personalul cu statut special care are atributii pentru desfasurarea activitatilor deosebite cu caracter operativ sau neprevazut in domeniul ordinii si sigurantei publice, in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, in situatii de urgenta, in personalizarea, emiterea si evidenta generala a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidenta permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum si de catre functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se plateste cu o majorare de 75% din solda de functie/salariul de functie, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.

Plata majorarii se efectueaza in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii suplimentare si trebuie sa se incadreze in limita de 3% din suma soldelor de functie/salariilor de functie.

Incepand cu drepturile salariale aferente lunii martie, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul din cadrul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania 'Elie Wiesel' se majoreaza cu 100%, au mai stabilit deputatii.

Camera Deputatilor este for decizional in acest caz, iar legea urmeaza sa fie trimisa la promulgare.

