Veste buna pentru mii de pacienti! Aceste analize vor fi gratuite

Analizele pentru depistarea hepatitei B si C vor fi gratuite, incepand de luna viitoare, cu trimitere de la medicul de familie. Cei care au virusul hepatic isi vor putea face si investigatiile ulterioare gratuit, prin internare de zi, inclusiv cei cu hepatita D. In prezent, doar pacientii care au boala intr-o stare avansata primesc gratuit tratamentul pentru hepatita C. Potrivit TVR, specialistii sustin ca daca s-ar da acces nerestrictionat la noile terapii ce vindeca hepatita C, epidemia din tara ar putea fi oprita in doi ani. Peste 99% din cei 7.000 de pacienti tratati in 2016 s-au vindecat de hepatita, alti 12.000 de pacienti fiind inclusi in program pana la 1 mai. Expertii vor acces la noile terapii pentru toti pacientii ...