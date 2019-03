Veste buna pentru militari! Ce se intampla cu Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti

Astăzi, în plenul Senatului, a fost adoptată L113/18.02.2019 propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.Mihai Fifor: "Am adoptat, astazi, in plenul Senatului, L113/18.02.2019 propunerea mea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. Este o promisiune indeplinita fata de cei multi si tacuti, pe care se sprijina Armata Romaniei: soldatii si gradatii profesionisti. Vreau sa multumesc colegilor senatori ai PSD si ALDE pentru votul de astazi. Urmeaza ca proiectul nostru sa mearga acum in Camera Deputatilor, unde suntem siguri ca vom gasi tot sprijinul pentru a trece la fel de repede ca la Senat.”Sursă foto: Facebook/ Dănuț Albu