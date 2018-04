Veste buna pentru romani in ziua de Paste: Se dau ajutoare de la stat!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veste buna de la Guvern! Se dau ajutoare de la stat in aceasta primavara. Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vrea sa acorde un plafon maxim de 364,08 milioane lei (79,16 milioane euro) de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, pentru fiecare masura de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru culturi, potrivit unui proiect de Hotarare elaborat de institutie. Ministerul Agriculturii vrea sa aprobe urmatoarele plafoane aferente masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, inclusiv cele rezultate in urma transferului de fonduri: - 31,6 milioane euro pentru soia; - 11,87 milioane euro pentru lucerna; - 400.000 euro pentru mazare boabe si fasole boabe; - 179.760 euro pentru canepa pentru ulei si/sau fibra ...