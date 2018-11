Veste CRUNTA pentru bugetari! Peste 10.000 de angajați vor fi CONCEDIAȚI

Sotia fertila Distribuie Tweet Facebook E-mail Sotul unei femei se plange medicului: – Domnule doctor, nu mai stiu ce sa mai fac! Sotia mea tot ramane mereu insarcinata. – Nu folositi metoda calendarului? – Ba da, dar fara efect. – Antico ...

Coincidenta? Astazi Inalta Curte judeca apelul in dosarul DGASPC Teleorman Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, luni, apelul in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dr...

Sofer sub influenta bauturilor alcoolice, depistat de politisti pe strada Soveja din Constanta. A fost intocmit dosar penal Potrivit IPJ Constanţa, la data de 5 noiembrie a.c., în jurul orei 05:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Ungheni, județul Iași, care a condus un autoturism, pe strada Soveja, din municipiul Constanța ...

lauraadamache.ro: Chec – o reteta simpla de chec pufos cu rahat De cate ori ajungem in tara, parintii ne intreaba cu ce sa ne astepte bun de mancare. Chiar daca le spunem sa nu se dea peste cap pentru noi, parintii sunt parinti, ne fac zeci de mancaruri si dulciuri, iar printre deserturile pregatite de soacra mea, checul pufos cu rahat ocupa ...

Cantareata americana Camila Cabello, marea castigatoare a MTV Europe Music Awards (EMA) Cântăreaţa americană Camila Cabello a fost desemnată, duminică, la Bilbao, marea câştigătoare a MTV Europe Music Awards (EMA), artista câştigând cele mai importante premii: "cel mai bun artist", "cel mai bun cântec", cel mai bun videoclip". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS= ...

Cand vor circula in Bucuresti primele autobuze aduse din Turcia Primele 20 de autobuze aduse din Turcia vor intra in circulatie, in Bucuresti, la jumatatea lunii noiembrie.

Simona Halep s-a pozat in mașina, cu un tanar milionar! Cine este barbatul Simona Halep, numărul 1 WTA, a postat o fotografie, pe Instagram, alături de un tânăr, care se afla în mașina sa. Speculațiile au încins internetul, însă nici pe departe băiatul nu este iubitul jucătoarei de tenis. Tânărul se numește Iotis și este unul dintre verii Simonei. Iotis este fiul lui Dumitru Pufleanu, fratele mamei Simonei […] The post Simona Halep s-a pozat în mașină, cu un tânăr milionar! Cine este bărbatul appeared first on Cancan.ro.

Tudorel Toader, ironic la adresa jurnaliștilor: Cand vin, daca mai sunteți aici, va mai spun o fraza! Tudorel Toader, ministrul justiției, a făcut luni dimineață noi declarații despre confuzia cu privire la evaluarea procu ...

Meteo: iarna va face prapad. Cand va ninge, unde va fi ger cumplit si ce vreme vom avea in decembrie Meteorologii au anunțat că iarna va face prăpăd în acest sezon, vom avea fenomene extreme, cu episoade severe de viscol și ger cumplit. Roxana Bojariu, şefa secţiei de Climatologie din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM), a declarat, pentru RTV, că vom avea parte de o iarnă grea. Explicația este că vremea caldă, aproape de vară, […] The post Meteo: iarna va face prăpăd. Când va ninge, unde va fi ger cumplit şi ce vreme vom avea în decembrie appeared first on Cancan.ro.