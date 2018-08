Veste devastatoare pentru o familie VIP din Iasi! O renumita creatoare de moda condamnata alaturi de sotul sau! Tatal ei i-a tras pe toti dupa el!

Ingrid Vlasov si Marian Nedelcu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Renumita creatoare de moda ar putea ramane singura in casa pentru o perioada destul de lunga de timp, pentru ca sotul sau a fost condamnat la inchisoare cu executare • Ingrid Vlasov a scapat ca prin minune de puscarie • Tatal sau, renumitul avocat Mihail Vlasov, a fost condamnat ieri la aproape zece ani de inchisoare si are toate sansele sa se intoarca in spatele gratiilor • Intreaga poveste a fost descoperita de procurorii de la DNA in timp ce Mihail Vlasov era urmarit pentru alte grozavii Ieri dupa-amiaza, judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis condamnarea lui Ingrid Vlasov, una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda din Romania, la o pedeapsa ...