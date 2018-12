Veste excelenta de la ANM - Perioada fantastica pentru romani

iarna blanda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea se va incalzi in toata tara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. “Vremea se va incalzi. Vor fi precipitatii in nordul si centrul tarii si izolat in celelalte regiuni. In noaptea de sambata spre duminica, vor fi precipitatii in sudul si estul tarii. Precipitatiile vor fi amestecate. Adica, ploaie, lapovita si ninsoare in Maramures si in Transilvania. In estul tarii vor fi in special ploi”, a declarat, pentru MEDIAFAX, meteorologul de serviciu din cadrul Administratiei ...