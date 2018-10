Veste excelenta pentru FCSB: Dica a facut anuntul revenirii

Momentul în care un câine atacat de un șarpe uriaș este salvat de trei copii curajoși a fost filmat. Patrupedul părea că nu mai are scăpare după ce reptila s-a înfășurat în jurul lui. Clipul surprinde momentul în care băiatul mai mare încearcă să blocheze capul șarpelui cu o rangă metalică, în timp ce ceilalți […] The post Imagini dramatice! Trei copii înceară să-și salveze câinele atacat de un șarpe uriaș appeared first on Cancan.ro.