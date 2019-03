Veste EXCELENTA: Statul da sute de euro. Cum puteti intra in posesia banilor

euro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii care sunt stabilti in Italia si au un venit anual cumulat cuprins intre 8.174 si 24.600 de lei pot solicita acordarea unui ajutor in valoare de aproape 1.000 de euro. Saptamana viitoare, iesenii sunt asteptati la Finante. Se va discuta despre ajutoarele de stat Este vorba despre un bonus numit Renzi, care are valoarea de 80 de euro pe luna, adica 960 de euro pe an. De acest ajutor beneficiaza doar lucratorii casnici, menajerele si ingrijitorii de batrani. Pentru a primi acest ajutor, solicitantii trebuie sa completeze si sa depuna declaratia 730. Banii vor fi virati in salariul incasat lunar Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...