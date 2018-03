Veste extraordinara! "Stejarii" Romaniei s-au calificat la Cupa Mondiala de rugby din Japonia!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa nationala de rugby a Romaniei pierde in Georgia, scor 16-25 (6-10), in Campionatul European, dar obtine calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), informeaza news.ro. "Stejarii" termina pe locul 2 competitia, cu 14 puncte, dupa campioana Georgia, cu 23 de puncte. Georgienii erau califcati direct la CM, astfel ca si romanii obtin "biletele". Spania, echipa favorita la califcare inaintea acestei etape, a terminat pe locul 3, cu 13 puncte, si va trebui sa treaca mai multe meciuri de baraj pentru a ajunge in Japonia. Duminica, la Tbilisi, punctele stejarilor au fost reusite de Andrei Radoi, incercare in prelungir ...