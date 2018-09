Veste fantastica pentru toti tinerii! Statul va da zeci de mii de lei! Ce conditii trebuie sa indeplinesti

Tineri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul a adoptat luni proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind implementarea Programului guvernamental „Investeste in tine”, initiat de Guvern, prin care statul va acorda un credit in valoare maxima de 40.000 de lei pentru tinerii fara venituri, scrie Mediafax. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „Investeste in tine”, initiat de Guvern, a fost adoptat cu 67 de voturi „pentru”, 13 voturi „impotriva” si sapte abtineri. „Adoptarea Programului guvernamental -Investeste in tine- va contribui la crearea conditiilor necesare pen ...