Veste importanta pentru fanii "Urzeala tronurilor" 

Lungmetrajul documentar „Game of Thrones: The Last Watch" va fi lansat de HBO pe 26 mai, la cateva zile dupa ce serialul se va fi incheiat. Ultimul episod din „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat pe 19 mai, iar documentarul regizat de Jeanie Finlay va face cronica sezonului final al serialului. Actrita din "Game of Thrones", la un pas de moarte dupa un anevrism cerebral - FOTO Documentarul de doua ore „studiaza in amanunt" lumea fantezista si personajele serialului. Creatorii David Benioff si Dan Weiss au regizat finalul serialului, iar celelalte episoade sunt semnate de Miguel Sapochnik („The Battle of the Bastards") si David Nu ...