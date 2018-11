Veste impresionanta, primita de Simona Halep de la WTA. Anuntul este oficial

WTA a anunţat, luni, clasamentul de final de an, dupa ce s-a încheiat şi Turneul Elitelor de la Zhuhai, scrie România TV.Rezultatele de la Turneul Elitelor au elucidat si ultima necunoscuta din acest an: ocupanta locului 10Simona Halep va Încheia anul pe primul loc, cu 6.921 de puncte.Românca are un avans de 1.046 de puncte in fata lui Angelique Kerber si de 1.335 de puncte in fata Carolinei Wozniacki.Mihaela Buzarnescu va incheia anul pe locul 24, cea mai buna pozitie de final de sezon din cariera sa. In aceasta saptamana, Irina Begu se afla pe locul 66, Ana Bogdan pe 71, Monica Niculescu pe 78, iar Sorana Cirstea pe 85.