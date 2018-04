Veste mare pentru toti angajatii care petrec mai mult de SASE ORE la serviciu! Ce DREPT au romanii aflati in aceasta situatie!

Veste extraordinara pentru angajatii romanii, cei care vor munci peste sase ore in program, vor primi 60 de minute pauza pentru a servi masa la cantina, relateaza jurnalmm.ro.



Acest proiect de lege a fost depus de catre Senat, initiativa deputatului PSD, Andrei Valentin Sava.

„In cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la o pauza de masa, cu o durata de cel putin 60 de minute, dupa minim 4 ore consecutive de munca si maxim 6 ore, precum si la alte pauze de recreere a caror durata si frecventa sunt stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern”, prevede proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, depus de deputatul PSD Andrei Valentin Sava.

Initiatorul proiectului de lege sustine in expunerea de motive ca „dupa 6 ore de munca, randamentul fiecarui angajat scade, iar aportul alimentar este vital pentru revigorarea organismului”.

„Pauza de masa este un element cheie in acest context. Pauzele au rolul de a deconecta angajatul de stres si pot contribui la o stare mai buna a angajatului si un randament mai mare”, sustine Sava, potrivit sursei citate.

“Deputatul PSD propune si modificarea Codului Muncii pentru ca orice companie cu peste 100 de angajati, companiile de productie, precum si cele care presupun lucrul in medii solvente si toxice, indiferent de numarului de angajati, sa fie obligate sa puna la dispozitia angajatilor sai, cantine, sali de mese sau chicinete pentru servirea mesei in timpul pauzei de masa, in conditii de igiena si sanatate”, potrivit unui alt proiect de lege depus la Senat.

