VESTE pentru echipele din Liga I: mai multe controale anti-doping

antidoping google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Stefan, a declarat astazi ca Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) va suporta din propriul buget costurile pentru un numar mai mare de controale in randul fotbalistilor din Liga I. Prima decizie luata în cazul Astra-FCSB, anchetat de FRF dupa meciul direct! "Ne aparam corect sansele" Oficialul LPF a precizat ca gruparile din Liga I vor aloca anumite sume de bani pentru preventie. "Din ceea ce am discutat cu presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, Cristian Balaj, urmeaza ca agentia sa suporte un numar mai mare de controale din bugetul propriu pentru fotbalisti, urmand ca noi sa discutam cu cluburile, sa vedem c ...