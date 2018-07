Veste pentru toti soferii: se schimba codul rutier, este vorba despre amenzi! Ce se intampla din luna august

politist amenzi

Vesti bune pentru soferii romani: incepand din luna august se modifica termenul de plata al amenzilor primite.

Astfel soferii vor avea la dispozitie 15 zile in care vor putea achita jumatate din amenda, fata de 48 de ore, cat este termenul in prezent.

Prin aceasta modificare se intentioneaza cresterea incasarilor la bugetul de stat dar si micsorarea numarului de contestatii care aglomereaza instantele de judecata.

Modificarile sunt prevazute in Legea nr. 203/2018 si se vor aplica incepand cu 24 august 2018.

"Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ; termenul de exercitare a caii de atac si instanta la care se depune plangerea", se arata in actul normativ.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.