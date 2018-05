Veste proasta pentru cea mai batrana mama din lume! Adriana Iliescu, invinsa de rude in batalia pentru averea pe care vrea sa o lase Elizei

Adriana

Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din lume, a pierdut definitiv procesul cu rudele sale din Balcesti, Valcea.

Adriana Iliescu a pierdut, saptamana trecuta, ultima cale de atac intr-un proces care se refera la un teren mostenit de la parintii ei. Recursul celei mai batrane mame din lume a fost respins de judecatorii de la Tribunalul Valcea, decizia fiind una irevocabila. Procesul a inceput in 2011 si s-a referit la „o centura de teren” pe care rudele Adrianei Iliescu au vandut-o impreuna cu partea lor de mostenire, aceasta fiind practic singura legatura dintre proprietatea Adrianei Iliescu si drumul principal din localitatea Balcesti.

Povestea mostenirii Adrianei Iliescu este una extrem de complicata, care a reprezentat un motiv de mers prin tribunale intre rudele Adrianei Iliescu inca din 1979, atunci cand acestea au trebuit sa preia mostenirea. Rudele nu s-au inteles nici atunci si nici acum, casa si terenul familiei impartindu-se metru cu metru, inclusiv anexele. Pana la urma, Adriana Iliescu s-a ales cu o casa si 320 mp de teren. Doar ca in 2004, rudele au vandut partea lor de mostenire in schimbul sumei de 5.000 euro. Cumparatorul a primit - alaturi de o parte din casa si terenul aferent – si dreptul de folosinta comuna a tuturor co-proprietatilor – scari, coridoare de trecere, pod, etc.

Adriana Iliescu spune insa ca rudele ei au vandut un lucru care ii apartine ei, respectiv 200 mp de teren pe care i-ar fi cumparat de la fratii ei si care acum reprezinta „centura de teren” care ii permite sa iasa din curte. Ea si-a dat in judecata rudele care au vandut, dar si pe cumparatori, solicitand anularea actului de vanzare-cumparare.

In urma expertizelor, dar si a judecatii in sine, magistratii au decis ca cei care au vandut au fost de buna credinta si ca Adrianei Iliescu nu i-a fost afectat dreptul de proprietate. In 2015, mama Elizei a pierdut procesul si a fost nevoita sa plateasca si cheltuieli de judecata in valoare de 800 lei. Pe 10 mai 2018, recursul femeii a fost respins definitiv ca nefondat.

Adriana Iliescu va implini 80 de ani la sfarsitul acestei luni. Ea a devenit cunoscuta dupa ce a devenit mama la 67 de ani, in urma unei fertilizari in-vitro.

