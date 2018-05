Veste proaste de la metereologi! Cum va fi vremea in urmatoarele zile?!

Veste proaste de la metereologi Cum va fi vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PROGNOZA METEO. Vremea va fi apropiata de normal din punct de vedere termic, dar va deveni instabila, in mare parte din tara. Vor fi innorari temporare si ploi pe arii relativ extinse. PROGNOZA METEO LA NOAPTE Cerul va avea innorari temporar accentuate in Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat si Transilvania, unde local vor fi ploi, mai ales averse, precum si, posibil, descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi izolat 15 l/mp. In restul tarii, cerul va fi variabil, iar conditiile de ploaie vor fi reduse. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre 6 si 14 grade. VREMEA IN BUCURESTI Cerul va avea innorar ...