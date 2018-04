Veste SOC pentru iubitorii de animale! Procurorii ieseni transmit un mesaj transant proprietarilor de caini! Cer puscarie pentru o femeie care nu si-a pazit patrupedele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Premiera in justitia ieseana dupa ce o femeie, proprietara a unor caini de lupta, a fost trimisa in judecata • In urma cu ceva timp, mai multi trecatori au fost atacati de cainii femeii, care erau lasati nesupravegheati • De-a lungul timpului, au fost depuse mai multe plangeri impotriva femeii, insa aceasta nu a fost trasa la raspundere, cu toate ca zeci de oameni au fost terorizati de animalele agresive Ieri, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi au decis trimiterea in judecata a unei femei care nu a avut grija de cainii sai. Este vorba de un dosar instrumentat de procurori dupa ce mai multi ieseni au reclamat faptul ca sunt muscati de caini pe strada Tanasescu, din centrul Iasului, si in zon ...