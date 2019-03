Veste SOC pentru Jennifer Lopez dupa ce a primit inel de 4 MILIOANE dolari: "Logodnicul te inseala" 

Jennifer Lopez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jennfier Lopez a anuntat ca s-a logodit cu fostul jucator de baseball Alex Rodriguez, cel care i-a daruit un inel de 4 milioane de dolari! J-LO se marita din nou! Celebra cantareata a anuntat pe Instagram logodna cu fostul mare jucator de baseball Alex Rodriguez, cel care i-a daruit un inel de 4 milioane de dolari! Ajunsa la 50 de ani, Lopez spunea in urma cu 9 luni ca nu crede ca se mai casatoreste vreodata. A fost logodita de 6 ori si a primit inele in valoare de 12 milioane de dolari! Cel poreclit A-Rod a facut-o sa se razgandeasca. "Suntem suflete gemene. Ambii suntem latini si am reusit prin fortele noastre. A fost cel mai muncitor jucator de baseball, avem etica asemanatoare", a ...