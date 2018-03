Veste socanta din Italia. A murit capitanul Fiorentinei!

Davide Astori

Davide Astori, capitanul Fiorentinei, a murit inaintea meciului pe care echipa sa trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa a 27-a din Serie A TIM.

Fundasul Fiorentinei a decedat noaptea trecuta, in camera sa de hotel, cel mai probabil datorita unui stop cardiac, potrivit presei din Italia.

In cariera sa, Astori, care avea 31 de ani, a mai jucat pentru Cagliari si Roma. Sambata, inaintea meciului cu Udinese, jucatorul isi prelungise contractul cu Fiorentina pana in 2022. In aceasta editie din Serie A TIM, Astori a bifat 25 de partide in tricoul Fiorentinei (toate din postura de titular) si a marcat un gol, anul trecut, in victoria echipei sale cu Verona, scor 5-0.

"Fiorentina anunta disparitia capitanului ei, Davide Astori. Avand in vedere situatia teribila si delicata, dar mai ales pentru respectarea familiei lui, noi facem apel la sensibilitatea tuturor", a fost mesajul italienilor, pe social-media.

