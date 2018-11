Veste socanta primita de Simona Halep de la Darren Cahill. Care a fost reactia sportivei

"Îți mulțumesc foarte mult Darren pentru munca ta și pentru sprijinul incredibil pe care mi l-ai oferit în ultimii patru ani. Am fost norocoasă să te am alături și ce călătorie am avut amândoi. Îți doresc ți eși familiei tale tot binele din lume și sunt convinsă că ne vom revedea în curând", scrie Simona Halep pe Facebook.