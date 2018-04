Veste trista de ultima ora. Cunoscuta Adelina Petritu..

Adelina Pestritu a avut mari probleme de sanatate, pe care le-a tinut insa ascunse pana de curand.

Aflata la deschiderea unei noi clinici de ortopedie si de vertebrologie, vedeta a marturisit ca s-a confruntat cu dureri insuportabile de spate anul trecut.

"Anul trecut, in vara, am urmat niste tratamente speciale, constand in elongatii, masaje, dar si sistemul David, aparatul de extensie cervicala care este unul complex si extrem de folositor. Totul din cauza unor dureri lombare, avute cel mai probabil din cauza condusului, a tocurilor sau a statului prea mult in picioare. M-a speriat treaba asta. M-am gandit ca, daca de la 31 de ani am dureri de spate, ce o sa fac mai incolo? Erau dureri deranjante, zilnice. Ma trezeam in toiul noptii cu dureri, iar cand mergeam la sala se resimteau cel mai tare”, a declarat bruneta pentru WOWbiz.ro.

Adelina Pestritu este insarcinata in patru luni cu iubitul ei, Virgil.

