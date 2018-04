Veste TRISTA despre TATAL Gabrielei CRISTEA! Prezentatoarea, pusa la zid de fanii ei: “Du-te si cere-ti iertare de la el si la mormantul mamei tale, sa te ierte pentru faptele urate pe care le-ai facut, sa nu vorbesti cu parintii tai care te-au crescut"

Vestea trista ca Eugen Cristea, tatal Gabrielei Cristea, risca sa ajunga inca o data in sala de operatii pentru a i se amputa si cel de-al doilea picior, i-a infuriat foarte tare pe unii dintre sustinatorii Gabrielei Cristea. Acestia par mai ales dezamagiti de modul in care a ales ea sa reactioneze: ignorand complet. Sotiei lui Tavi Clonda i s-a transmis un mesaj dur, iar fanii ei s-au impartit in doua tabere: unii ii luau apararea fostei prezentatoare, altii, tatalui sau.

„Gabriela, calca-ti pe inima si du-te si viziteaza-ti tatal, ca este suferind si cu dorul, si gandul la tine. Du-te, nu mai sta, gandeste-te ca esti si tu mama si-ti va veni si tie timpul cand vei ajunge batrana si neajutorata. Roata se intoarce, cum te-ai purtat cu parintii tai, asa se va purta si fetita ta cu tine. Du-te si cere-ti iertare de la el si la mormantul mamei tale, sa te ierte pentru faptele urate pe care le-ai facut, sa nu vorbesti cu parintii tai care te-au crescut si ai ajuns acum cine esti. Gandeste-te ca Dumnezeu vede tot si iti intoarce tot ce faci tu acum atunci cand nu te gandesti” e mesajul care a aprins foarte tare spiritele pe internet.

„Ce buni suntem noi la comentarii, iarasi apare milogul asta, care numai tata nu se poate numi. Un parinte adevarat, nu isi denigreaza copiii”, „Un parinte, parinte ramane toata viata”, „Eu cred ca are motiv foarte grav Gabriela de se poarta in acest fel, dar… parerea mea e alta. Orice motiv ar avea, fie ca o doare si sufera, trebuie sa se duca la tatal ei sa-l vada ca Dumnezeu are grija de fiecare”, „Si eu cred la fel” sunt patru dintre comentariile care arata clar ca fanii Gabrielei Cristea s-au impartit in doua tabere, potrivit cancan.ro.

