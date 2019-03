Veste trista pentru fanii UB40. A fost diagnosticat cu tumoare cerebrala

UB40 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Brian Travers, membru fondator si saxofonist al grupului UB40, a fost diagnosticat cu tumoare cerebrala si s-a retras din turneul prin care trupa marcheaza patru decenii de activitate, scrie BBC. Analizele au aratat ca membrul grupului fondat in Birmingham are doua tumori, dupa ce a suferit un atac pe 19 martie. El va fi supus unei interventii chirurgicale vineri, in ziua in care turneul urmeaza sa inceapa. O ora cu UB40 in noaptea de Revelion Muzicianul a spus ca va fi prezent in spirit si ca singurul lucru pe care si-l doreste este sa revina in muzica. UB40 a confirmat ca va incepe turneul la Portsmouth fara Travers. „Suntem tristi ca Brian, prietenul nostru de-o viata si membru fondator al UB40, nu ...