Vestea care le da viata peste cap romanilor. Este vorba despre pensii!

Pensia oferita de stat nu va mai putea fi sustinuta nici macar la actualul nivel. Guvernul Romaniei si-a expus public intentia de a atrage cat mai multi cotizanti catre sistemul de pensii de stat, in detrimentul fondurilor private.

“Situatia demografica este extrem de nefavorabila, iar prognozele recent publicate de Organizatia Natiunilor Unite arata ca Romania va inregistra a saptea cea mai drastica reducere a populatiei in perioada 2017-2050 la nivel mondial: de la 19,7 milioane locuitori in 2017 la 16,4 milioane in 2050, adica -17%. Ca urmare, in Romania, ca in multe state ale lumii, sistemul public de pensii nu mai poate sa asigure de unul singur pensii adecvate generatiilor viitoare de romani.

In tara noastra riscul subevaluarii este cu atat mai mare. Potrivit unui studiu realizat la solicitarea APAPR in toamna anului 2017, circa 75% dintre romani (adulti, mediul urban, utilizatori de Internet) isi doresc sa obtina o pensie de peste 500 de euro la varsta retragerii, in timp ce in prezent doar mai putin de 2% dintre pensionari se bucura de un asemenea nivel al pensiei. Aceasta diferenta uriasa dintre asteptari si realitate nu poate fi compensata doar de sistemul public de pensii, ci este necesara consolidarea Pilonului II de pensii private obligatorii si Pilonului III de pensii private facultative, ca solutii complementare la Pilonul I de pensii de stat”, potrivit APAPR. Mai mult, 38% dintre romani nu economisesc absolut deloc pentru pensie, iar pentru inca 39% putinele economii vizeaza cu totul alte aspecte (acoperire credite, renovare locuinta, masina, vacante, etc.) si nu suplimentarea pensiei.

In aceste conditii, Pilonul II obligatoriu este singura sursa suplimentara de economisire pentru un procent covarsitor al populatiei active din Romania – iar pentru romanii cu venituri mici, Pilonul II este singura sursa suplimentara de economisire”, se mai afirma in comunicat. Din acest motiv, sustine APAPR, obligativitatea contributiei la o pensie administrata privat este prezenta in foarte multe state dezvoltate din lume, diferind doar platitorul acestei contributii: individul, angajatorul sau statul.

