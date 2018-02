Vestea mult asteptata de sute de mii de romani - S-au aprobat banii - Vor beneficia de peste 300 de milioane - Ce trebuie sa faci ca sa primesti o parte din ei

Agricultorii vor beneficia si in acest an de sprijin financiar de 320,581 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, permitand astfel o diminuare a costurilor de productie in sectorul agricol prin rambursarea diferentelor de accize, a informat vineri Ministerul Agriculturii.

”Suma alocata de Guvern in acest scop pentru anul in curs este de 320,581 milioane lei si va fi asigurata de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru 2018”, arata comunicatul Ministerului Agriculturii.

Cantitatile de motorina care vor beneficia de ajutor de stat sub forma de rambursare urmeaza sa fie aprobate prin ordine ale ministrului Agriculturii si dezvoltarii rurale. De asemenea, schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura nu poate fi cumulata cu alte forme de sprijin pentru aceleasi costuri eligibile.

Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura a fost aprobata in 2014 (prin Hotararea Guvernului 1174/ 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura). Valoarea maxima a schemei de ajutor de stat prevazuta pentru perioada de aplicare 2014-2020 este de 3,334 miliarde de lei.

