Vestea trista care a zguduit lumea filmului: „A murit inconjurat de familia si prietenii sai”. Diagnosticul crunt cu care s-a luptat

Unul dintre producătorii care a scris istorie la Hollywood s-a stins din viață. Trupul său a cedat în fața unei maladii mortale cu care a fost diagnosticat în timpul unei vizite la medici. Printre serialele celebre pe care le-a creat se numără „NYPD Blue”, „Hill Street Blues”, „L.A. Law”și „Doogie Houser, M.D.”. Vestea morții lui a fost anunțată de asistentul său personal, Phillip Arnold.

Scenaristul şi producătorul de televiziune din SUA, Steven Bochco a murit la vârsta de 74 de ani. Decesul a survenit în urma unei îndelungi lupte cu leucemia

„Steven Bochco a murit duminică dimineaţa, înconjurat de familia şi prietenii săi”, a precizat Philip Arnold.

Actori, scenariști, producători, dar și oameni simpli și fani au umplut rețelele de socializare cu mesaje emoționante în memoria lui Steven Bochco.

„Sunt atât de trist să aud de moartea lui Steven Bochco. A fost o legendă in industria entertainment-ului. A fost o onoare să-l cunosc. Rugăciunile mele se îndreaptă spre Dayna și familia sa” este una dintre postările apărute pe Internet.

Laureat de zece ori cu distincţia Primetime Emmy Award şi creator al serialului de televiziune „Doogie Howser, M.D.„, Steven Bochco era binecunoscut pentru abordarea sa îndrăzneaţă, dar şi pentru realismul său infailibil. După anunţarea decesului său, reţelele de socializare au fost inundate de mesaje de regret de la Hollywood.

