Vesti bune! Cand vor mai avea parte romanii de inca o minivacanta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul zilelor libere reglementate prin lege creste de la un an la altul. 1 mai a venit, in acest an, cu o mini-vacanta de patru zile, cel putin pentru angajatii de la stat. Vestea proasta este ca toti cei care au avut parte de un mini-concediu vor fi nevoiti sa recupereze cele opt ore aferente zilei de luni, 30 aprilie. Am intocmit lista zilelor libere de care au parte romanii pe toata durata acestui an. Calendarul Zilelor libere din anul 2018 arata astfel: 1, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane 6 aprilie (vineri) - Vinerea Mare 8 aprilie (duminica) - Pastele 9 aprilie (luni) - Pastele 1 mai (marti) - Ziua Muncii 27 mai (duminica) - Rusalii 28 mai (luni) - Rusalii 1 iunie (vineri) - Z ...