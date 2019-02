Vesti bune din partea meteorologilor! Iata prognoza meteo pana in martie

prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ANM, prognoza meteo. Vremea pe o luna, pana in 18 martie A fost emisa prognoza meteo pentru o luna. ANM, prognoza meteo. Vremea pe o luna, pana in 18 martie 18 - 25 februarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari. Regimul pluviometric va fi deficitar pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in jumatatea vestica a tarii. ANM, prognoza meteo. Vremea pe o luna, pana in 18 martie ANM, prognoza meteo. Vremea pe o luna, pana in 18 martie 25 februarie - 4 martie Temperatura aerului va avea valori usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii. Precipitatiile estimate a se inregistra ...