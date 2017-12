Vesti bune pentru cei care apeleaza la ”Prima Casa”. Fondurile neutilizate vor fi redistribuite bancilor

Prima Casa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Supriza placuta inainte de Craciun pentru cei care viseaza sa isi inceapa anul in casa noua. Ministerul de Finante a aprobat redistribuirea fondurilor care nu au fost utilizate anul acesta pentru ″Prima Casa″⁣, catre bancile care si-au epuizat plafonul. Anul acesta, Prima Casa a avut o cerere record, insa banii de la Guvern pentru garantii vor fi din ce in ce mai putini pana la disparitia programului, dupa 2021. In plus, Banca Nationala recomanda schimbarea conditiilor, astfel incat sa fie destinat doar celor cu venituri mici. Bancile care si-au epuizat fondurile pentru ″Programul Prima Casa″⁣ si aveau dosare in asteptare inca din vara vor primi 22 de milioane de lei. Este vorba ...