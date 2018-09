Vesti bune pentru copii! Alocatia s-ar putea mari semnificativ! Ce prevede un nou proiect de lege

Alocatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PNL a initiat un proiect de lege care prevede ca alocatia copiilor sa creasca cu pana la 80% anul viitor. Initiatorii spun ca vor sa sustina financiar familiile din Romania si sa impiedice declinul demografic. „Vizeaza in primul rand cresterea calitatii vietii copiilor si a familiei, iar al doilea obiectiv principal este stimularea natalitatii. Daca luam in considerare si migratia in celelalte tari pentru ca acolo beneficiile pentru familii sunt mult mai mari, scaderea este extraordinar de mare sI ne dorim ca sa sustinem familia si sa traiasca In Romania cat mai multe familii”, sustine deputatul PNL Robert Sighiartau, initiator al legii. Proiectul legislativ va fi supus la vot in Camera Deputat ...