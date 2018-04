Vesti bune pentru Fecioare! Iata horoscopul zilei de 25 aprilie 2018 pentru toate zodiile

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 25 aprilie 2018. Fecioarele primesc o veste de senzatie, in timp ce Pestii trebuie sa comunice mai bine cu cei din jur. Citeste horoscopul zilei pentru zodia ta! Horoscop Berbec 25 aprilie 2018 E foarte ciudata senzatia care te cuprinde astazi, de parca s-ar da doua razboaie in interiorul tau. Unul te indeamna la actiune, sa nu astepti, sa actionezi rapid, in timp ce cealalta lupta de emotii iti spune ca ar fi bine s-o lasi mai moale, sa te linistesti, sa astepti ca furtuna din jurul tau sa treaca. Ce e de facut, te intrebi. Mediteaza, roaga-te, ofera-ti cateva clipe de liniste in care sa stai de vorba cu tine insuti, pentru ca de acolo, din adancul sufletului, vin si cele mai bune solutii. Nu te grabi la decizii br ...