Vesti bune pentru mame! Vor primi ajutor de la Guvern

Ajutor pentru mamele defavorizate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mamele cu venituri reduse vor primi produsele necesare ingrijirii nou-nascutului in primul trimestru de viata, a anuntat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila. ”Ne preocupa permanent si situatia persoanelor care sunt supuse riscului de saracie, excluziune sociala si de marginalizare. Venim astazi in sprijinul persoanelor defavorizate prin noi masuri de ajutorare. Mamele cu venituri reduse, aflate in risc de abandon, vor primi produsele necesare ingrijirii nou-nascutului in primul trimestru de viata', a declarat Dancila la inceputul sedintei de Guvern. Citeste si: Interventie de ultima ora! Ce spune Viorica Dancila despre mutarea Ambasadei din Israel Potrivit sefei Exe ...