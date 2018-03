Vesti bune pentru pacientii care se trateaza in strainatate! Totul va fi mult mai simplu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, vineri, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asiguratii romani care se trateaza intr-o alta tara se va putea face mai usor, precizand ca nu va mai fi nevoie de traducerea actelor medicale in limba romana. Potrivit unui ordin semnat de presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, responsabilitatea traducerii in limba romana a documentelor medicale va reveni casei de asigurari de sanatate la care se depune cererea de rambursare. „Dispare o bariera birocratica din calea solicitarii rambursarii cheltuielilor cu asistenta medicala in alte state membre UE. Asiguratii care trebuie sa formuleze asemenea solicitari vor fi pe viitor scutiti de efortul gasirii ...