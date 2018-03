Vesti bune pentru parinti si copii. Toti elevii vor primi burse, indiferent de performante

Bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Pop a initiat un proiect legislativ prin care propune introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi. „Consideram ca este necesara o interventie in sensul reglementarii nu doar a obligativitatii, dar si a unei sume minime pentru acordarea burselor, atat pentru a veni in sprijinul elevilor defavorizati, cat si pentru a stimula elevii sa fie mai competitivi in sala de clasa, dar si sa se implice in activitati extrascolare. Cu toate acestea, nu exista un prag minim pentru sumele acordate, ceea ce ofera consiliilor locale posibilitatea de a acorda sume infime, in acele cazuri in care aleg sa finanteze bursele", a declarat senatorul PSD. Introducerea obligativitatii acordarii de burs ...