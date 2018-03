Vesti bune pentru pensionari, inainte de Paste. Anuntul a fost facut de Carmen Dan

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen Dan, sambata, intr-o postare pe pagina sa de . Ministrul precizeaza ca in ultima perioada a primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne in care se reclama faptul ca taloanele de pensie aferente lunilor ianuarie, februarie si marti ...