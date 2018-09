Vesti bune pentru romani! Fenomenul produselor cu dublu standar va fi stopat! Va aparea ''Politia alimentelor''

produse google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Testele facute de la Est la Vest, si in sens invers, pe alimentele si bunurile de larg consum vandute pe piata Uniunii Europene si strigatele disperate ale asociatiilor de consumatori au dat roade. Fenomenul dublului standard va fi stopat. “Politia alimentelor”, un organism cu competente in intreaga Uniune Europeana va bate din poarta in poarta la producatori si va verifica daca acestia folosesc aceeasi reteta pentru toate produsele indiferent de zona geografica unde acestea urmeaza a fi livrate. Deasemenea, inspectorii directiei vor monitoriza si, la nevoie, vor ancheta producatorii care practica dublul standard in ceea ce priveste alimentele. Dupa ce europarlamentarii din estul Europei au cerut ...